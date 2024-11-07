Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:20, 7 ноября 2024Экономика

Легальные клиенты оказались в мошеннической базе Центробанка

РБК: легальные клиенты оказались в мошеннической базе ЦБ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе Центробанка (ЦБ) России из-за того, что аферисты открыли на их утекшие личные данные счета для вывода украденных денег. Об этом пишет РБК.

В результате у ничего не подозревающих клиентов возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях. Наличие проблемы подтвердили представители нескольких крупных банков, однако отмечается, что проблема не массовая, а для ее решения банки и ЦБ уже разрабатывают законодательный механизм.

Уточняется, что данные о получателях платежа, в том числе о физлицах, попадают в мошенническую базу на основании информации и от банка — отправителя платежа, и от банка-получателя. Далее Центробанк проверяет эти сведения и включает клиента в базу на основе определенных правил. Таким образом, указали в регуляторе, риск необоснованного попадания данных в базу ЦБ невысок.

Накануне в Сбере сообщили, что в результате утечек информации в открытом доступе уже находятся персональные данные около 90 процентов взрослых граждан России — это около 3,5 миллиарда строк.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден высказался о поражении Харрис на выборах. Как он объяснил проигрыш демократов?

      Врач предупредил несколько категорий мужчин о риске рака простаты

      В США раскрыли причину поддержки Илоном Маском Трампа

      Президент UFC высказался о победе Трампа на выборах президента США

      В партии Шольца высказались о его участии в возможных досрочных выборах

      Экс-глава Коми Уйба получил должность в Минобороны

      Немецкая оппозиция призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству

      Школьник из Подмосковья зарубил мать топором после ссоры из-за оценок

      Тайный смысл красного галстука Дональда Трампа объяснили

      Выбрана самая красивая кошка в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше