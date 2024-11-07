Легальные клиенты оказались в мошеннической базе Центробанка

РБК: легальные клиенты оказались в мошеннической базе ЦБ

Легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе Центробанка (ЦБ) России из-за того, что аферисты открыли на их утекшие личные данные счета для вывода украденных денег. Об этом пишет РБК.

В результате у ничего не подозревающих клиентов возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях. Наличие проблемы подтвердили представители нескольких крупных банков, однако отмечается, что проблема не массовая, а для ее решения банки и ЦБ уже разрабатывают законодательный механизм.

Уточняется, что данные о получателях платежа, в том числе о физлицах, попадают в мошенническую базу на основании информации и от банка — отправителя платежа, и от банка-получателя. Далее Центробанк проверяет эти сведения и включает клиента в базу на основе определенных правил. Таким образом, указали в регуляторе, риск необоснованного попадания данных в базу ЦБ невысок.

Накануне в Сбере сообщили, что в результате утечек информации в открытом доступе уже находятся персональные данные около 90 процентов взрослых граждан России — это около 3,5 миллиарда строк.