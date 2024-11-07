Летевший из Сочи в Омск самолет сменил курс и сел в другом городе

Летевший из Сочи в Омск самолет авиакомпании «Икар» сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании «Икар», летевший из Сочи в Омск, сменил курс и сел в другом городе из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Омска.

Уточняется, что воздушному судну пришлось уйти на запасной аэродром в Новосибирск. В источнике также говорится, что из-за позднего прибытия лайнеров, неблагоприятных погодных условий и обработки бортов противообледенительной жидкостью в утренние часы в воздушной гавани наблюдаются задержки рейсов. Пассажирам порекомендовали рассчитывать время прибытия в аэропорт с учетом дорожной ситуации в городе.

Ранее в Омске усилившийся ветер оставил без крыши торговый центр. Внезапным порывом снесло кровлю здания, конструкция рухнула на припаркованные поблизости машины.

