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19:20, 6 ноября 2024Экономика

Из-за непогоды торговый центр в российском городе остался без крыши

В Омске ветром снесло крышу торгового центра
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Инцидент Омск»

В Омске усилившийся ветер оставил без крыши здание. Об этом пишет издание «Город55».

От шквалистого ветра пострадал торговый центр на улице Енисейской. Внезапным порывом снесло кровлю здания, конструкция рухнула на припаркованные поблизости машины. Как передает пресс-служба мэрии, последствия разгула стихии будет устранять собственник комплекса. Автовладельцы могут рассчитывать на возмещение ущерба в судебном порядке.

Ранее ураганом сорвало кровельные покрытия с дома в Махачкале. Кроме того, в результате непогоды разрушилась конструкция из шлакоблоков, повредив близстоящие автомобили. Вследствие бури по городу повалило два десятка деревьев и отключилось электричество у 10 тысяч человек. Одну из горожанок придавило отлетевшим куском фанеры.

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