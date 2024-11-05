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16:55, 5 ноября 2024Экономика

Последствия урагана в Дагестане попали на видео

Shot публикует кадры последствий урагана в Махачкале
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал SHOT

На Махачкалу обрушился ураган. Очевидцы делятся роликами, на которых видны последствия разгула стихии. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как сильные порывы ветра сносят недостроенную конструкцию, а шлакоблоки валятся прямо на припаркованные вблизи автомобили. После непогоды автомобилисты нашли окна своих машин разбитыми. Под шквалами ветра слетает кровельное покрытие и срываются рекламные баннеры. В результате бури по городу повалило десятки деревьев — сообщается о 20 подобных случаях. Есть и пострадавшие. Так, одна из горожанок оказалась придавлена отлетевшим куском фанеры. Она госпитализирована.

Вследствие урагана, пронесшегося по Дагестану, без света осталось 90 тысяч человек. Массовые отключения коснулись Каспийска и Махачкалы, а также потребителей Рутульского, Гунибского, Чародинского, Ахтынского и Курахского районов республики. Во вторник, 5 ноября, до конца дня будет наблюдаться усиленный ветер, местами порывы достигнут 30-33 метров в секунду.

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