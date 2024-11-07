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12:49, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал условие выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Лукашенко: если Трамп прекратит войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Если новый президент США Дональд Трамп сможет прекратить все войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Если он [Дональд Трамп] это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал прекратить военные конфликты, в том числе на Украине.

Ранее Лукашенко поздравил Трампа с возвращением в президенты США. По его словам, результаты выборов являются «воплощением личного подвига» Трампа.

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