Лукашенко назвал условие выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Лукашенко: если Трамп прекратит войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию

Если новый президент США Дональд Трамп сможет прекратить все войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Если он [Дональд Трамп] это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал прекратить военные конфликты, в том числе на Украине.

Ранее Лукашенко поздравил Трампа с возвращением в президенты США. По его словам, результаты выборов являются «воплощением личного подвига» Трампа.