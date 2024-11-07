Малышева призвала россиян благодарить Бога за понос

Врач Малышева сочла диарею от зефира с сахарозаменителем прочисткой кишечника

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман прокомментировали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале новости о том, что россияне почувствовали недомогание после того, как съели зефир с сахарозаменителем. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Она объяснила, что в зефире содержался сахарозаменитель мальтит, который может оказывать слабительное действие в случае, если съесть слишком много. Врачи рассказали, что в одном зефире содержалось примерно 15 граммов мальтита. При этом, подчеркнул Гандельман, дневная норма вещества для взрослого человека составляет 30-40 граммов. «Если вы съели коробку полную в течение дня, может быть понос», — заключил кардиолог.

При этом Малышева заявила, что считает диарею физиологичным процессом. «У кого был понос — поблагодарите Бога, — призвала врач россиян. — Вы тратите деньги на очистку кишечника, а тут вам — зефирку съели и почистили».

В октябре стало известно, что кондитерская фабрика «Сокол» остановила производство зефира «Жизель» с мальтитным сиропом после жалоб россиян. Партию десерта проверяет Роспотребнадзор. До этого сотни людей сообщили, что отравились зефиром с сахарозаменителем. Россияне жаловались на вздутие живота, диарею и тошноту.