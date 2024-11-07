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18:31, 7 ноября 2024Бывший СССР

Медведчук объяснил страх Запада перед воссоединением России с Украиной

Медведчук: Запад боится воссоединения России с Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запад боится воссоединения России с Украиной из-за необходимости ослабить Москву. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью газете «Аргументы и Факты».

По его словам, во время Гражданской войны 1918-1921 годов националистические движения, финансируемые Францией и Германией, пытались оторвать Украину от России, однако потерпели неудачу, так как Красную армию активно поддерживало русскоязычное население городов.

«Вот поэтому современный украинский нацизм так ненавидит русский язык и русскоязычное население, которое до сих пор, несмотря на более трех десятков лет украинизации, составляет большинство населения страны. Это население, его культура и ментальность составляют основу для воссоединения украинского народа с Россией. Вот этого воссоединения и боятся на Западе», — рассказал он.

Медведчук подчеркнул, что Западу не нужна Украина, а нужно ослабление России. По словам политика, посылая на Украину оружие, западные страны лишь приближают конец ее государственности.

Ранее Медведчук заявил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими. По его словам, разделение на русских и украинцев отсутствовало, «когда Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества».

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