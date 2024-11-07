Министр обороны Польши отверг возможность перехвата ракет над Украиной

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша не должна перехватывать ракеты над Украиной

Польша не должна перехватывать ракеты над Украиной. Возможность перехвата отверг глава Министерства обороны (МО) республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.

Министр подчеркнул, что польские власти пойдут на этот шаг только при единогласном решении НАТО, которого нет.

Ранее бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что любой американский президент захочет переложить на Европу расходы по поддержке Украины. По его мнению, ряд государств будет против этого, отметив, что не видит желания со стороны Германии, Франции и других стран продолжать финансировать эту войну.