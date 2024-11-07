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17:12, 7 ноября 2024Экономика

Мишустин призвал следить за доступностью овощей в России

Мишустин заявил о необходимости следить за доступностью плодоовощной продукции
Дмитрий Воронин

Фото: Linh Pham / Unsplash

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал Минсельхоз «держать руку на пульсе» по вопросу о доступности овощей россиянам. С соответствующим указанием он обратился к главе ведомства Оксане Лут, сообщает ТАСС.

«Очень важно, чтобы экономика предложения, которой мы занимаемся, была достаточна и по плодоовощной продукции. Крайне внимательно нужно следить за обеспечением продуктами», — сказал премьер-министр на заседании кабмина.

Говоря о предварительных итогах уборки урожая, Лут отметила, что, по предварительным данным, в РФ в этом году будет собрано 44 миллиона тонн сахарной свеклы, более семи миллионов тонн картофеля, а также порядка 1,2 миллиона тонн риса. Последний показатель близок к рекорду за всю историю современной России, приводит пресс-служба правительства оценку министра.

В октябре инфляция в сегменте продовольственных товаров опередила непродовольственную в четыре раза — 0,48 против 0,12 процента. На фоне этого стало известно, что власти сочли нецелесообразным установление предельной стоимости на социально значимые продукты. Отмечалось, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба намерены расширить перечень продовольственных товаров, наценки на которые производителям и торговым сетям рекомендуют ограничивать.

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