Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 7 ноября 2024Ценности

Модель Victoria's Secret снялась в бикини для рекламы

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в полосатом бикини на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @candiceswanepoel

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда купальников Tropic of C. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала перед камерой на пляже в полосатом бикини черного, белого и желтого цвета. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера на завязках и микрошортов. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело и плоский живот.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Образ звезды дополнили массивные серьги необычной формы. Вдобавок стилисты собрали ее светлые волосы в низкий пучок, а визажисты нанесли яркий макияж.

В октябре модель Victoria's Secret показала фото в купальнике из ванной. Супермодель Кэндис Свейнпол разместила кадры, снятые для рекламы осенней коллекции купальников собственного бренда Tropic Of C.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Харрис и Байден поздравили Трампа. О чем говорили политики с избранным президентом США?

      Во Франции резко раскритиковали желающих разрешить удары по России

      В России высмеяли прощальную речь Харрис

      В США сообщили о подготовке нового наступления ВСУ на Россию

      «Интер» победил «Арсенал» в матче Лиги чемпионов

      Модель Victoria's Secret снялась в бикини для рекламы

      ПСЖ без Сафонова в составе проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

      Харрис пообещала мирно передать власть Трампу

      На Западе пошутили про «проклятие Зеленского» после поражения Харрис

      Харрис выступила перед сторонниками впервые после поражения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше