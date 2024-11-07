Модель Victoria's Secret снялась в бикини для рекламы

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в полосатом бикини на пляже

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол, известная как один из «ангелов» Victoria’s Secret, снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда купальников Tropic of C. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала перед камерой на пляже в полосатом бикини черного, белого и желтого цвета. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера на завязках и микрошортов. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело и плоский живот.

Образ звезды дополнили массивные серьги необычной формы. Вдобавок стилисты собрали ее светлые волосы в низкий пучок, а визажисты нанесли яркий макияж.

В октябре модель Victoria's Secret показала фото в купальнике из ванной. Супермодель Кэндис Свейнпол разместила кадры, снятые для рекламы осенней коллекции купальников собственного бренда Tropic Of C.