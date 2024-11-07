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09:01, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Мошенники атаковали россиян с помощью популярного музыкального сервиса

«Гарда»: мошенники атаковали россиян фишинговыми ссылками на «Яндекс Музыку»
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BublikHaus / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники атаковали россиян в популярных мессенджерах с помощью сообщений с фишинговыми ссылками, замаскированными под ссылки на приложение сервиса «Яндекс Музыка». В этих сообщениях они утверждают, что пользователь может оформить бесплатную подписку на музыкальный сервис. Детали новой схемы киберпреступников в беседе с «Лентой.ру» раскрыл руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев.

«Злоумышленники нацелились на устройства под управлением Android и iOS. Преступники пишут сообщения от имени знакомых из списка контактов своей жертвы и уговаривают установить вредоносное приложение под видом "Яндекс Музыки", где якобы "бесплатно дадут подписку"», — рассказал Иевлев.

При этом к настоящему приложению «Яндекс Музыки» пересылаемая ссылка не имеет никакого отношения. После установки устройство жертвы оказывается заражено троянской программой, открывающей злоумышленникам полный доступ к смартфону жертвы.

«Чтобы избежать заражения, откажитесь от скачивания приложений из сторонних источников, пользуйтесь только официальными магазинами производителя, Google Play и App Store. Также установите антивирус на телефон и компьютер для защиты от загрузки вредоносных файлов. Кроме того, не доверяйте просьбам установить какое-либо приложение, перейти по ссылке или прислать код, даже если они поступают от знакомых или близких», — порекомендовал Иевлев.

Ранее россиян предупредили о фишинговых ресурсах, которые мошенники маскируют под сайты финансовых организаций. Специалисты компании F.A.C.C.T. рассказали, что ежедневно преступники создают в среднем по четыре поддельных ресурса.

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