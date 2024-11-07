Мосбиржа прекратит торговать акциями Росбанка с 14 ноября из-за реорганизации

Московская биржа прекратит торговать акциями Росбанка из-за реорганизации кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Причиной остановки торгов стало присоединение Росбанка к Т-банку на правах филиала. Как отмечают представители Мосбиржи, основанием для этого решения стали «события, которые могут повлиять» на проведение торгов. Они будут прекращены с 14 ноября.

О реорганизации банков стало известно 11 сентября. По информации «ТКС Холдинга», в структуру которого входят обе кредитные организации, такое предложение подал менеджмент Росбанка и Т-Банка выступил. Объединение позволит новой структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения.

Сам процесс планируется завершить в I квартале 2025 года. По его итогам будут сохранены обязательства и клиентские бренды Росбанка. При этом, по данным РБК, его банковская лицензия будет сдана. Как заявил председатель правления Росбанка Николай Сидоров, формат присоединения к Т-Банку «наиболее эффективный, быстрый и прозрачный вариант интеграции», в результате которого в России появится «крупный надежный игрок, который войдет в топ-5 участников рынка по ключевым показателям».