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07:51, 7 ноября 2024Экономика

Московская биржа прекратит торговать акциями Росбанка

Мосбиржа прекратит торговать акциями Росбанка с 14 ноября из-за реорганизации
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Московская биржа прекратит торговать акциями Росбанка из-за реорганизации кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Причиной остановки торгов стало присоединение Росбанка к Т-банку на правах филиала. Как отмечают представители Мосбиржи, основанием для этого решения стали «события, которые могут повлиять» на проведение торгов. Они будут прекращены с 14 ноября.

О реорганизации банков стало известно 11 сентября. По информации «ТКС Холдинга», в структуру которого входят обе кредитные организации, такое предложение подал менеджмент Росбанка и Т-Банка выступил. Объединение позволит новой структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения.

Сам процесс планируется завершить в I квартале 2025 года. По его итогам будут сохранены обязательства и клиентские бренды Росбанка. При этом, по данным РБК, его банковская лицензия будет сдана. Как заявил председатель правления Росбанка Николай Сидоров, формат присоединения к Т-Банку «наиболее эффективный, быстрый и прозрачный вариант интеграции», в результате которого в России появится «крупный надежный игрок, который войдет в топ-5 участников рынка по ключевым показателям».

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