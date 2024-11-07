Мужчина оказался зажатым между самолетом и машиной для откачки туалета и не выжил

Сотрудника аэропорта Хельсинки зажало между самолетом и служебной машиной

Сотрудник аэропорта Хельсинки-Вантаа оказался зажат между самолетом и служебной машиной, которая занималась откачкой туалета, и не выжил. Об этом пишет Aviation24.be.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 2 ноября, во время обслуживания лайнера авиакомпании Finnair, прилетевшего из Токио. При буксировке воздушное судно столкнулось с машиной-ассенизатором, в результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Комиссар полиции Олави Мерихаара охарактеризовал несчастный случай как редкий, отметив, что в аэропортах обычно соблюдаются строгие правила безопасности.

В июле в Иране механик попал в работающий двигатель самолета и не выжил. Мужчина выполнял плановое техническое обслуживание Boeing 737 иранской авиакомпании Varesh Airline.