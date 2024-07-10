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19:12, 10 июля 2024Путешествия

Сотрудника аэропорта засосало в работающий двигатель самолета

Bild: механик попал в работающий двигатель самолета в аэропорту на юге Ирана

Фото: frank_peters / Shutterstock / Fotodom

В Иране механик попал в работающий двигатель самолета и не выжил. Об этом сообщило издание Bild.

Абольфазл Амири выполнял плановое техническое обслуживание Boeing 737 иранской внутренней авиакомпании Varesh Airline, который прибыл утром 9 июня из Тегерана в аэропорт Чахбехара на юге страны.

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Сотрудник гавани забыл инструмент в зоне безопасности, организованной вокруг работающего правого двигателя самолета, вернулся за ним, и его засосало внутрь.

В результате двигатель загорелся, спасательная команда аэропорта быстро прибыла на место происшествия и потушила пожар. Механику выжить не удалось. Проводится расследование случившегося.

В мае похожий случай произошел в аэропорту Амстердама. Человека засосало в турбину самолета, который готовился к вылету.

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      Мария Борисова
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