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09:23, 30 мая 2024Путешествия

Человек попал в работающий двигатель самолета и не выжил

Человек попал в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в Амстердаме

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Нидерландах человек попал в работающий двигатель самолета и не выжил. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании KLM.

Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Схипхол 29 мая. Человека засосало в турбину воздушного судна, которое готовилось к вылету в датский город Биллунн.

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«Мы поддерживаем связь с пассажирами и сотрудниками аэропорта Схипхол, которые стали свидетелями произошедшего. Сейчас проводится расследование причин трагедии», — заявили в авиакомпании.

Представитель военной полиции уточнил агентству Reuters, что личность мужчины пока не установили. Правоохранители пока не выяснили, идет ли речь о несчастном случае или человек сделал это намеренно.

Ранее российский самолет экстренно сел в Магадане из-за пассажира, которому стало плохо на борту. У 57-летнего мужчины участилось сердцебиение и появились симптомы эпилепсии.

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      Мария Борисова
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