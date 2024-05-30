Человек попал в работающий двигатель самолета и не выжил

Человек попал в работающий двигатель самолета авиакомпании KLM в Амстердаме

В Нидерландах человек попал в работающий двигатель самолета и не выжил. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании KLM.

Инцидент произошел в амстердамском аэропорту Схипхол 29 мая. Человека засосало в турбину воздушного судна, которое готовилось к вылету в датский город Биллунн.

«Мы поддерживаем связь с пассажирами и сотрудниками аэропорта Схипхол, которые стали свидетелями произошедшего. Сейчас проводится расследование причин трагедии», — заявили в авиакомпании.

Представитель военной полиции уточнил агентству Reuters, что личность мужчины пока не установили. Правоохранители пока не выяснили, идет ли речь о несчастном случае или человек сделал это намеренно.

Ранее российский самолет экстренно сел в Магадане из-за пассажира, которому стало плохо на борту. У 57-летнего мужчины участилось сердцебиение и появились симптомы эпилепсии.