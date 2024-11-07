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11:13, 7 ноября 2024Из жизни

Мужчина вышел за хлебом и разбогател на 125 миллионов рублей

Британец выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов благодаря походу за хлебом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Daniel Cymbalista / Globallookpress.com

В Великобритании житель графства Кент выиграл в лотерею 1 миллион фунтов стерлингов (125,3 миллиона рублей) благодаря походу в магазин за хлебом. Об этом пишет Daily Star.

34-летний фабричный рабочий Люк Харрис рассказал, что летом вместе с невестой переехал в Кент. Из-за поисков дома они отложили свадьбу. Некоторое время назад мужчина вышел в ближайший магазин за хлебом и заодно решил сыграть в моментальную лотерею.

«Я стер защитный слой на билете, когда сел в машину. Потом раз десять перепроверял билет и повторял: "Этого не может быть". Я иногда играю в моментальную лотерею, но никогда не думал, что выиграю столько. Я был бы рад и десяти фунтам», — поделился британец воспоминаниями, как разбогател.

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Он также сказал, что, если бы они с невестой не переехали недавно в этот район, он точно бы не оказался в том самом магазине и не выиграл. «Такое ощущение, что все звезды сошлись на этом доме и выигрыше. Мы обручились еще в прошлом сентябре, но все отложили на потом, так как поиск дома был главной задачей», — рассказал Харрис.

Мужчина добавил, что пока не знает, как распорядится выигрышем, однако уже запланировал поезду всей семьей в Швецию на Рождество.

Ранее в США житель штата Миссури выиграл в лотерею 3 миллиона долларов благодаря забывчивости. Он случайно оставил дома приготовленный женой обед и заехал в продуктовый магазин.

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