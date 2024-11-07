На Западе заявили о новых возможностях урегулирования по Украине после прихода Трампа

Медиаэксперт Колунджич: с приходом Трампа откроются новые возможности по Украине

Шаги новоизбранного президента США Дональда Трампа могут быть непредсказуемыми, однако с его приходом в Белый дом могут открыться новые возможности урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил немецкий консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, его цитирует РИА Новости.

«Нужно подождать и посмотреть, что в итоге предложит Дональд Трамп и в каком направлении будет развиваться этот сценарий. Но это определенно может открыть новые возможности и привести к переменам в долгосрочной перспективе», — сказал он в комментарии российскому агентству.

По словам Колунджича, с переизбранием Трампа на президентский пост «есть надежда, что в среднесрочной перспективе может произойти поворот».

Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы убедить обоих прекратить боевые действия.