Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 7 ноября 2024Мир

На Западе заявили о новых возможностях урегулирования по Украине после прихода Трампа

Медиаэксперт Колунджич: с приходом Трампа откроются новые возможности по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Шаги новоизбранного президента США Дональда Трампа могут быть непредсказуемыми, однако с его приходом в Белый дом могут открыться новые возможности урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил немецкий консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич, его цитирует РИА Новости.

«Нужно подождать и посмотреть, что в итоге предложит Дональд Трамп и в каком направлении будет развиваться этот сценарий. Но это определенно может открыть новые возможности и привести к переменам в долгосрочной перспективе», — сказал он в комментарии российскому агентству.

По словам Колунджича, с переизбранием Трампа на президентский пост «есть надежда, что в среднесрочной перспективе может произойти поворот».

Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы убедить обоих прекратить боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

      Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

      Жители российского города остались без света

      Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше