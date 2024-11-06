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13:52, 6 ноября 2024Мир

Политолог предрек звонок Трампа Путину и Зеленскому с предложением о переговорах

Политолог Марков предрек скорый звонок Трампа Путину и Зеленскому
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

На Украине эйфория в связи с победой кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента в США, так как народ там представлял, что политик убедит российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского прекратить боевые действия, сообщил политолог Сергей Марков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил возможности нового американского президента разрешить конфликт и предрек звонок Трампа президентам России и Украины.

«Я думаю, с очень высокой вероятностью Трамп завтра позвонит Путину и Зеленскому и предложит им китайский вариант, с которым согласно большинство стран мира. То есть остановить боевые действия по линии боевого соприкосновения и начать переговоры. Зеленский согласится, потому что украинская армия проигрывает, а Путин откажется, потому что российская армия выигрывает», — поделился политолог.

Он также предположил, что Трамп предложит гарантии того, что он не будет вооружать украинскую армию.

«Но слов недостаточно. Ничего не сдвинется с мертвой точки, потому что Запад слишком далек от понимания того, что он должен гарантировать России безопасность и должен гарантировать безопасность жителям Украины — не от российской армии, а от фашистской хунты, которую, собственно, Запад и установил на Украине», — высказался Марков.

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В мае 2023 года в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.

Голосование в США стартовало во вторник, 5 октября. Предварительные данные Fox News свидетельствуют о том, что Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270.

Политик уже объявил о своей победе на выборах, выступая перед сторонниками во Флориде. По словам Трампа, его успех — это «политическая победа, которой прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».

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