Наемника из Новой Зеландии отдали под заочный суд в российском регионе

В Курске будут заочно судить наемника из Новой Зеландии О’Брайена

Курский областной суд заочно рассмотрит уголовное дело 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О’Брайена, обвиненного по статье о наемничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в апреле 2022 года иностранец прибыл на Украину, где вошел в состав наемнической группировки «Темные ангелы» и стал участвовать в боевых действиях против Российской армии и мирных жителей. За это он получал ежемесячное вознаграждение эквивалентом в 450 тысяч рублей.

Также О’Брайен в составе воинского подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся в августе на территорию Курской области. Наемник объявлен в международный розыск, он также заочно арестован.

Ранее сообщалось, что в ДНР суд приговорил украинского военного Яна Худобу к 26,5 годам колонии.