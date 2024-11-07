Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:28, 7 ноября 2024Силовые структуры

Психически нездоровый россиянин ворвался в школу

В Челябинской области психически нездоровый мужчина ворвался в школу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Челябинской области 30-летний местный житель ворвался в одну из школ села Кунашак и попытался выхватить нож у сотрудника столовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве рассказали, что мужчина стоит на учете у психиатра. От его действий никто не пострадал, так как сотрудники школы оперативно отреагировали и смогли запереть злоумышленника в одном из посещений, а после вызвали полицию.

Мужчина задержан. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее в поселке Полазна Пермского края дети из двух школ забаррикадировались в классах, так как в образовательные учреждения поступили анонимные сообщения о минирования и нападении.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я провел отличный разговор». Зеленский высказался о телефонной беседе с Трампом

      Японский производитель машин уволит тысячи работников

      Спевший с P. Diddy Тимати рассказал о вечеринках рэпера

      В Госдуме ответили на подготовку Евросоюза к военным сценариям

      Разоблачивший скандальный разговор Трампа и Зеленского политик выиграл выборы в Конгресс

      Виновного в выселении российских детей из турецкого отеля приговорили к пяти годам

      В Эстонии указали на зависимость ЕС от поддержки Украины

      В США заявили об исчезновении украинской армии

      Солист Imagine Dragons в майке-алкоголичке и шлепанцах прогулялся с возлюбленной

      Названа причина тоски и страданий россиян в осеннее время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше