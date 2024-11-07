Психически нездоровый россиянин ворвался в школу

В Челябинской области психически нездоровый мужчина ворвался в школу

В Челябинской области 30-летний местный житель ворвался в одну из школ села Кунашак и попытался выхватить нож у сотрудника столовой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве рассказали, что мужчина стоит на учете у психиатра. От его действий никто не пострадал, так как сотрудники школы оперативно отреагировали и смогли запереть злоумышленника в одном из посещений, а после вызвали полицию.

Мужчина задержан. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее в поселке Полазна Пермского края дети из двух школ забаррикадировались в классах, так как в образовательные учреждения поступили анонимные сообщения о минирования и нападении.