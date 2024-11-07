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01:39, 7 ноября 2024Мир

Обама поздравил Трампа с победой на выборах

Обама поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель поздравили Дональда Трампа с победой на выборах главы государства. Об этом они сказали в своем заявлении, опубликованном на странице экс-президента в социальной сети Х.

Утверждается, что победа республиканского кандидата была не тем исходом, на который они надеялись, однако «жить в демократии — это осознавать, что твоя точка зрения не всегда побеждает и принимать мирную передачу власти».

«Теперь, когда есть результаты, мы хотим поздравить президента Трампа и сенатора [Джей Ди] Вэнса с победой», — сказали Обама и его супруга.

Ранее бывший президент США Джордж Буш-младший поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. «Я поздравляю президента Трампа с избранием на пост 47-го президента Соединенных Штатов Америки, а также избранного вице-президента Джей Ди Вэнса и их семьи», — отметил он.

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