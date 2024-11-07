mBio: обнаружены уничтожающие супербактерии вирусы

Ученые Университета Монаша обнаружили новые вирусы, способные уничтожать супербактерию клебсиеллу. Эти вирусы, найденные в водоемах на землях австралийских аборигенов Вурунтьери, обладают генетическими вариациями, которые могут помочь в борьбе с растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам. Результаты работы были опубликованы в журнале mBio.

Ученые изучили два типа бактериофагов — вирусов, убивающих бактерии, которые продемонстрировали способность уничтожать клебсиеллу. Исследователи обнаружили, что генетические различия между вариантами этих фагов могут влиять на их эффективность в уничтожении бактерий.

Некоторые из новых версий фагов показали более высокую способность уничтожать клебсиеллу, что дает надежду на создание более эффективных средств для борьбы с бактериями, устойчивыми к лекарствам.

Ученые также подчеркивают важность их открытия в контексте глобальной угрозы супербактерий. Ежегодно к 2050 году устойчивые к антибиотикам бактерии могут уносить жизни до 10 миллионов человек, и фаги, обнаруженные в водоемах, могут стать основой для создания новых антибактериальных средств, которые помогут сдерживать эту угрозу.

Это исследование открывает новые возможности для поиска природных фагов с уникальными генетическими вариациями, которые могут стать альтернативой антибиотикам. По мнению ученых, дальнейшее изучение этих природных вирусов и их лабораторное тестирование позволит создать системы уничтожения опасных бактерий, таких как клебсиелла, и противостоять вызовам, связанным с устойчивостью к лекарствам.