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15:13, 7 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин три года приставал к дочери сожительницы и получил 18 лет колонии

В Башкортостане суд приговорил педофила-рецидивиста к 18 годам колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Башкортостане суд приговорил 54-летнего жителя Зианчуринского района к 18 годам колонии строгого режима по делу о насилии над несовершеннолетними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Установлено, что с 2020-го по 2023 года мужчина совершал преступления против половой свободы детей. Одно из них было совершено с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Мужчине запретили на 15 лет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними, а также назначили принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания лишения свободы.

Как стало известно Telegram-каналу Mash Batash, в 2020 году после освобождения из колонии за преступление против половой неприкосновенности детей обвиняемый сошелся с женщиной, у которой была 12-летняя дочь. Мужчина приставал к девочке, а также ее подруге.

Ранее сообщалось, что житель Хакасии получил 14 лет колонии за изнасилование дочери сожительницы.

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