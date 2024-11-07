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12:02, 7 ноября 2024Силовые структуры

Передавшего взятку главе автобронетанковой службы ЦВО посредника задержали

В Петербурге поймали посредника, передавшего взятку генералу МО РФ Путилову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Глава автобронетанковой службы Центрального военного округа попал под следствие

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемого посредника, который передал 10 миллионов рублей взятки от индивидуального предпринимателя главе автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майору Денису Путилову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, фигуранту 45 лет. Он находится в федеральном розыске по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Его задержали 6 ноября на Серебристом бульваре и передали в военные следственные органы.

По данным правоохранителей, 28 декабря 2023 года в аэропорту Пулково задержанный получил 10 миллионов рублей и в тот же день доставил их к получателю, который находился в доме на Новолитовской улице. По данным источника ТАСС, речь идет о взятке, которую индивидуальный предприниматель, выполняющий подряды для Министерства обороны, передал фигуранту для генерал-майора Путилова.

18 сентября стало известно о задержании главы автобронетанковой службы ЦВО Путилова. По данным следствия, он получил незаконное вознаграждение от предпринимателя по фамилии Чудинов, с которым Минобороны заключило несколько госконтрактов на ремонт и техническое обслуживание военной автотехники общей стоимостью 140 миллионов рублей. Путилов в силу своих должностных обязанностей контролировал реализацию этих госконтрактов, однако за взятку он стал оказывать покровительство предпринимателю.

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