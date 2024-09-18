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13:09, 18 сентября 2024Силовые структуры

Глава автобронетанковой службы Центрального военного округа попал под следствие

СК: возбуждено уголовное дело в отношении генерала МО РФ Путилова

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Генерал-майора Дениса Путилова задержали по подозрению в получении взятки на сумму 10 миллионов рублей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, генерал получил незаконное вознаграждение от предпринимателя по фамилии Чудинов, с которым Минобороны заключило несколько госконтрактов на ремонт и техническое обслуживание военной автотехники общей стоимостью 140 миллионов рублей. Путилов в силу своих должностных обязанностей контролировал реализацию этих госконтрактов, однако за взятку он стал оказывать покровительство предпринимателю.

Следствие намерено привлечь к ответственности взяткодателя. Возбуждено уголовное дело.

17 сентября СК сообщил, что возбудил за восемь месяцев этого года 497 уголовных дел по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа.

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      Любовь Ширижик
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