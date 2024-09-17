Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:02, 17 сентября 2024Силовые структуры

Почти 500 уголовных дел завели в России по преступлениям в оборонной сфере

СК возбудил за 8 месяцев 497 дел по преступлениям в сфере ОПК и гособоронзаказа

Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС

Следственный комитет (СК) России возбудил 497 уголовных дел по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве по итогам совещания под руководством главы Александра Бастрыкина.

Данные по числу возбужденных дел были озвучены по результатам работы следователей за восемь месяцев. Больше всего преступлений раскрыто в Московском регионе, Тульской и Самарской областях, а также Удмуртии.

В ведомстве отметили рост уровня преступности в сфере ОПК — за аналогичный период 2023 года СК возбудил 357 уголовных дел. На совещании отметили приоритет в работе по выявлению хищений и злоупотреблений должностных лиц в условиях наращивания производства современных видов вооружений и выделения значительных бюджетных средств на ОПК.

16 сентября СК сообщил о задержании в Москве начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина по подозрению в получении взяток.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно враждебная обстановка». В России объяснили увеличение численности армии и оценили необходимость мобилизации

      Звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале

      В США заявили о самом сложном и опасном комплексе угроз за последние 40 лет

      Следователи опросят сослуживцев бывшего адвоката Пашаева по уголовному делу

      У принца Гарри остался только один близкий друг

      Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

      Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

      На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

      В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

      Появились кадры с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше