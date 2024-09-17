Почти 500 уголовных дел завели в России по преступлениям в оборонной сфере

СК возбудил за 8 месяцев 497 дел по преступлениям в сфере ОПК и гособоронзаказа

Следственный комитет (СК) России возбудил 497 уголовных дел по преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве по итогам совещания под руководством главы Александра Бастрыкина.

Данные по числу возбужденных дел были озвучены по результатам работы следователей за восемь месяцев. Больше всего преступлений раскрыто в Московском регионе, Тульской и Самарской областях, а также Удмуртии.

В ведомстве отметили рост уровня преступности в сфере ОПК — за аналогичный период 2023 года СК возбудил 357 уголовных дел. На совещании отметили приоритет в работе по выявлению хищений и злоупотреблений должностных лиц в условиях наращивания производства современных видов вооружений и выделения значительных бюджетных средств на ОПК.

16 сентября СК сообщил о задержании в Москве начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина по подозрению в получении взяток.