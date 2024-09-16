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13:13, 16 сентября 2024Силовые структуры

Главу 4924-го военного представительства МО задержали за получение 11 миллионов взятки

В Москве задержали начальника 4924-го военного представительства Минобороны

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

В Москве задержали начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина по подозрению в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По данным следствия, представители предприятий, которые исполняли госзаказ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России на сумму более 1,2 миллиарда рублей, вступили в сговор с Популовским и Зориным для ослабления контроля при приемке товаров и получения привилегий.

Для этого представители давали офицерам взятки. Всего за 2021-2024 годы Популовский и Зорин получили более 11 миллионов рублей. Свою вину они признали, проверяется их причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны.

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      Илона Палей
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