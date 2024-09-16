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13:29, 16 сентября 2024Силовые структуры

Уличенные в коррупции офицеры Минобороны России признали вину

СК: офицеры представительства Минобороны РФ признали вину во взяточничестве
Начало событий в новости Главу 4924-го военного представительства МО задержали за получение 11 миллионов взятки

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Офицеры военного представительства Минобороны России признали вину в получении взяток в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Следователи проверяют причастность начальника 4924-го военного представительства Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина к другим аналогичным преступлениям. Речь может идти о хищении денежных средств, выделенных в рамках реализации гособоронзаказа. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности взяткодателей.

По данным СК, представители Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского института кабельной продукции в 2021 году вступили в сговор с офицерами Минобороны о покровительстве при исполнении госконтрактов на поставку электропродукции и кабеля для нужд военного ведомства на сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Популовский и Зорин за денежное вознаграждение должны были ослабить контроль за прием товаров от поставщика. За три года они получили 11 миллионов рублей. Военных задержали.

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      Любовь Ширижик
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