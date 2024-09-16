В ФСБ рассказали об афере с хищением миллиарда у Минобороны России

ФСБ: экс-исполняющий обязанности начальника СМУ №911 заменил часть материалов

В отношении экс-исполняющего обязанности начальника филиала Строительно-монтажного управления (СМУ) №911 главного военно-строительного управления №9 возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Красноярскому краю.

По данным агентства, дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). При этом, фамилию подозреваемого в ведомстве не сообщили.

Речь идет том, в 2013 году, в рамках федеральной целевой программы Поддержание, развитие и использование системы «ГЛОНАСС» на 2012-2020 года, СМУ №911 и «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева заключили контракт на строительство производственного корпуса. В рамках контракта фигурант заменил часть приобретаемых строительных материалов на более дешевые, которые не соответствовали требованиям пожарной безопасности. Ущерб составил шесть миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что по делу о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи был задержан глава «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков.