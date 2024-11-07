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19:43, 7 ноября 2024Путешествия

Пилотов летевшего из Азербайджана российского самолета пытались ослепить в небе

Пилотов летевшего из Баку самолета «ИрАэро» пытались ослепить лазером в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пилотов летевшего из Азербайджана самолета российской авиакомпании «ИрАэро» пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Баку в Нижний Новгород пассажирским лайнером 6 ноября. Незадолго до посадки экипаж доложил о попытке освещения кабины пилотов лазером зеленого цвета.

На безопасность полета произошедшее не повлияло. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения.

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с летевшим из Новосибирска в Москву Airbus A320 5 ноября. Незадолго до посадки в столичной авиагавани экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

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