Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Новосибирска в Москву Airbus A320 во вторник, 5 ноября. Незадолго до посадки в столичной авиагавани экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Ранее направлявшийся в Сочи самолет резко сменил курс и сел в другом аэропорту. Инцидент случился со следовавшим в курортный город из Москвы Airbus A312. Экипаж сообщил о больной пассажирке на борту.