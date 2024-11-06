Пассажирке российского самолета потребовалась реанимация после рейса

Летевший в Сочи самолет сел в Астрахани из-за больной пассажирки на борту

Летевший в Сочи самолет резко сменил курс и сел в другом аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в курортный город из Москвы Airbus A312 4 ноября. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту. Отмечается, что 42-летняя женщина потеряла сознание во время рейса.

Из-за случившегося командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер сел в аэропорту Астрахани. По прилете в авиагавань пассажирке потребовалась реанимация.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за технической проблемы у самолета. Инцидент произошел с направлявшимся в российскую столицу из Дубая Boeing 737–800. Незадолго до приземления на высоте примерно 2,5 тысячи метров экипаж доложил о подозрении на течь топлива из правой плоскости крыла.