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11:06, 6 ноября 2024Путешествия

Пассажирке российского самолета потребовалась реанимация после рейса

Летевший в Сочи самолет сел в Астрахани из-за больной пассажирки на борту
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Сочи самолет резко сменил курс и сел в другом аэропорту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим в курортный город из Москвы Airbus A312 4 ноября. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту. Отмечается, что 42-летняя женщина потеряла сознание во время рейса.

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Из-за случившегося командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер сел в аэропорту Астрахани. По прилете в авиагавань пассажирке потребовалась реанимация.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за технической проблемы у самолета. Инцидент произошел с направлявшимся в российскую столицу из Дубая Boeing 737–800. Незадолго до приземления на высоте примерно 2,5 тысячи метров экипаж доложил о подозрении на течь топлива из правой плоскости крыла.

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