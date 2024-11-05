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12:19, 5 ноября 2024Путешествия

В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за проблемы с самолетом

Aviaincident: в Шереметьево объявили тревогу из-за течи топлива у самолета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за технической проблемы у самолета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 3 ноября с летевшим в российскую столицу из Дубая Boeing 737–800. Незадолго до приземления на высоте примерно 2,5 тысячи метров экипаж доложил о подозрении на течь топлива из правой плоскости крыла.

Командир воздушного судна запросил приоритетную посадку в авиагавани назначения. В результате лайнер с пассажирами на борту благополучно сел в Москве, никто не пострадал.

Ранее следовавшему из Санкт-Петербурга в Казахстан самолету потребовалась экстренная посадка. Лайнер вынужденно сел в столичном аэропорту Шереметьево, предположительно, из-за течи топлива.

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