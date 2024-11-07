Пластический хирург высказалась о моложавой внешности 54-летнего Дмитрия Маликова

Хирург Байрамукова назвала генетику причиной моложавого вида Дмитрия Маликова

Пластический хирург и дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала причину моложавой внешности 54-летнего певца Дмитрия Маликова. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, сохранять привлекательный вид артисту помогает хорошая генетика. Также она указала на юношеские черты лица музыканта и миловидный образ.

При этом специалистка отметила, что Маликов не прибегал к применению инъекций и хирургическим вмешательствам. «Возможно, обращался за массажем лица, какие-то маски использует, ежедневно следит за собой. То есть это какие-то элементарные вещи, а вот что-то глобальное — вроде круговой подтяжки или блефаропластики — он явно не делал», — высказалась собеседница издания.

В октябре звездный пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл самые популярные пластические операции у мужчин и женщин.