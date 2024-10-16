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14:40, 16 октября 2024Ценности

Звездный хирург раскрыл популярные у мужчин пластические операции

Хирург Хайдаров: у мужчин пользуется популярностью липосакция

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл самые популярные пластические операции у мужчин и женщин. Его слова приводят «Страсти».

По словам специалиста, женщины предпочитают операции по улучшению фигуры: липосакцию, абдоминопластику, восстановление фигуры после родов, маммопластику. Также востребована ринопластика.

При этом Хайдаров отметил, что операции по изменению внешности у мужчин также пользуются популярностью. «Тенденция последних лет показывает, что представители сильного пола предпочитают липосакцию с прорисовкой спортивного силуэта», — рассказал он, добавив, что мужчины часто обращаются и за блефаропластикой.

Специалист подчеркнул, что может отказать человеку в операции в случае, если понимает, что результат не украсит пациента: Хайдаров согласится на процедуру лишь в том случае, если уверен, что итог будет эстетичным и гармоничным.

Ранее Хайдаров раскрыл секрет накачанных рук эстрадного певца Филиппа Киркорова.

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