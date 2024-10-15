Звездный хирург Хайдаров раскрыл секрет накачанных рук Киркорова

Хирург Хайдаров заявил, что накачанные руки Киркорова — результат пластики

Пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл секрет накачанных рук эстрадного певца Филиппа Киркорова. Соответствующее интервью появилось в телепрограмме «Сплетни-шейкер».

Ведущий шоу Владимир Маркони обратил внимание на один из последних выходов в свет 57-летнего артиста и поинтересовался у звездного врача, как ему удалось добиться таких результатов. Хайдаров признался, что подтянутые руки Киркорова — результат пластики.

«Сделали мы, конечно. Главное, что пациент доволен», — заявил он.

В августе Киркоров раскрыл секрет своей стройности. В беседе с журналистами певец рассказал, что в последнее время он много занимается спортом. Кроме того, ради поддержания подтянутой фигуры артисту пришлось отказаться от газированных напитков и сладостей.