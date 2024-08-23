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12:53, 23 августа 2024Ценности

Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

Певец Филипп Киркоров каждый день занимается спортом ради стройности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров раскрыл секрет своей стройности в разговоре с репортерами на фестивале «Новая волна» в Сочи. Интервью с ним публикует Starhit.

55-летний артист продемонстрировал подтянутое тело в облегающих брюках и майке, которая оголяла его руки. По словам исполнителя, в последнее время он много занимается спортом. Кроме того, ради поддержания такой фигуры знаменитости пришлось отказаться от газированных напитков и сладостей.

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«У меня каждое утро начинается в 5 утра с плавания, потом два часа тренажерный зал, планки, подтяжки. С 5 до 10 утра я занимаюсь физкультурой каждый день», — признался Киркоров журналистам.

В апреле Киркоров объяснил тягу к пластическим операциям и рассказал о главном подарке, который хотел получить на день рождения.

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      Карина Черных
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