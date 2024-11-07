Пленный Николенко: украинцам лгут о России

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и местные СМИ лгут украинцам о России. Об этом заявил украинский военнопленный Владимир Николенко, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, вся информация, которую предоставляют населению, является чепухой. «Тут [в России] нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену», — поделился Николенко. Он также обратился к украинским военнослужащим, призвав их сдаваться в плен.

Ранее украинский пленный Роберт Погорелов рассказал, что российские солдаты спасли раненых военных ВСУ, которых бросило командование. По его словам, после того как «очень много ребят» были вынесены в точку эвакуации, командир роты, у которого он запросил эвакуацию, «просто отключился».