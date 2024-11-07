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04:19, 7 ноября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об отправке офицером ВСУ бойцов на убой

Пленный Николенко: офицер ВСУ отправил на убой семь составов батальона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправил на убой семь личных составов механизированного батальона. Об этом рассказал стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, офицер, который сейчас командует восьмым батальоном, гордится своим поступком. «Говорит, семь батальонов положил — вы восьмые… Весь механизированный батальон об этом знает, все, все поголовно», — рассказал собеседник агентства.

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