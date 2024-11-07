Пленный Николенко: офицер ВСУ отправил на убой семь составов батальона

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправил на убой семь личных составов механизированного батальона. Об этом рассказал стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, офицер, который сейчас командует восьмым батальоном, гордится своим поступком. «Говорит, семь батальонов положил — вы восьмые… Весь механизированный батальон об этом знает, все, все поголовно», — рассказал собеседник агентства.