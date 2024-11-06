Пленный Николенко заявил о мобилизации в ВСУ под угрозами лишить его мать жилья

Стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что военкомы мобилизовали его в армию под угрозами лишения его матери жизненно необходимой медицинской помощи и жилья. Он заявил об этом РИА Новости.

«Уже начали, грубо говоря, чуть ли не угрожать: "Если вы там будете отказываться — и семья, и все пострадают"», — сообщил Николенко. По словам военнопленного, его предупредили, что если он не отправится сражаться, его мать «никто не будет лечить».

Собеседник агентства заявил, что людей на Украине загоняют в рамки и не дают им выбора.

Ранее сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военный рассказал, что сотрудники полиции и ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) проводят массовые облавы на мирных жителей. Он утверждает, что сотрудники военкоматов отбирают у гражданских средства связи и насильно отправляют в армию.