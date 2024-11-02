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21:42, 2 ноября 2024Бывший СССР

Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал об облавах военкомов на Украине

Пленный боец ВСУ: военкомы и полиция проводят массовые облавы на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Сдавшийся в плен на харьковском направлении украинский военный рассказал, что сотрудники украинской полиции и ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) проводят массовые облавы на украинских мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.

По словам бойца 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сотрудники военкоматов отбирают у гражданских средства связи и насильно отправляют в армию.

Как отметил военный, он пошел служить не по своей воле. «На "Газели" ездил, хлеб развозил. А у нас там облавы бывают, рейды такие, полиция с ТЦК делают эти мобильные посты», — рассказал он. Мужчину задержали и отправили в ВСУ.

Ранее жители Киева пожаловались, что в городе участились случаи насильственной мобилизации в ВСУ. Военкомы устраивают облавы на въездах в город со всех направлений.

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