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13:45, 1 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно об участившихся облавах военкомов в Киеве

ТАСС: в Киеве участились случаи насильственной мобилизации
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

В Киеве участились случаи насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). На облавы сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пожаловались жители украинской столицы, передает ТАСС.

«Военкомы разъезжают на частных автомобилях, бусах, хватают мужчин и заталкивают в авто. Предугадать, где они, просто невозможно. Это настоящая охота на людей», — рассказали очевидцы.

По словам жителей Киева, военкомы устраивают облавы не только в самом городе, но и на въездах в него со всех направлений. Очевидцы отметили, что сотрудники ТЦК открыто похищают людей. Из-за этого в столице Украины стало меньше людей и машин на улицах.

Ранее военнопленный ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных мужчин. Также Киев отправляет на передовую граждан с подтвержденными психиатрическими заболеваниями.

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