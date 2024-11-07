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09:21, 7 ноября 2024Россия

Почти 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 18 человек
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Прокуратура Красноярского края

В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали почти 20 человек. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

По информации надзорного органа, авария произошла на дороге Красноярск-Енисейск близ села Бартат. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, и транспортное средство перевернулось. В автобусе находились почти 40 человек, все они — сотрудники свинокомплекса.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 18 человек, пятеро из них госпитализированы с ушибами и ссадинами. Им оказана первая медицинская помощь», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что на место выехал прокурор района, в котором произошла авария. «Будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров», — подытожили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области 11 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Калтан — Малиновка. Водитель из-за непогоды не справился с управлением.

ЖЗЛ
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