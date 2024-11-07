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16:25, 7 ноября 2024Силовые структуры

Подозреваемого в избиении до смерти российского хоккеиста Торточакова арестовали

В Абакане арестован подозреваемый в убийстве хоккеиста «Металлурга» Торточакова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Абакане суд арестовал 25-летнего местного жителя, подозреваемого в избиение до смерти в пабе 37-летнего хоккеиста «Металлурга», нападающего Артема Торточакова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Молодой человек подозревается по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Его заключили под стражу утром 7 ноября. Сейчас правоохранители продолжают расследование, устанавливают личности всех участников конфликта и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По данным следствия, преступление произошло в ночь со 2 на 3 ноября. Тогда спортсмен вместе со своим другом отдыхал в ночном клубе. Около 5 часов утра он поссорился с ранее незнакомым ему посетителем заведения. После того, как клуб закрылся, мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В результате они подрались. Фигурант избил хоккеиста руками и ногами по голове. После полученных травм Торточаков потерял сознание. Его госпитализировали в реанимацию, но спасти его не удалось. По предварительным данным он не выжил в результате черепно-мозговой травмы.

Напавшего на хоккеиста задержали 5 ноября.

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