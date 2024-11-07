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06:52, 7 ноября 2024Мир

Политолог предупредил о трех «рискованных» месяцах после победы Трампа

Политолог Михеев: три месяца до вступления Трампа в должность сопряжены с риском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Ближайшие три месяца будут очень рискованными, поскольку на фоне победы на выборах в США республиканца Дональда Трампа может произойти эскалация конфликта на Украине. Об этом предупредил политолог Сергей Михеев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что до вступления Трампа в должность могут активизироваться определенные лица, стремящиеся к продолжению боевых действий, и пойти на какой-нибудь отчаянный шаг. «Например, попытаться сконцентрировать силы и ударить по территории России, наподобие того, что было в Курской области», — предположил собеседник агентства.

Он допустил, что на это могут решиться «в Киеве или Лондоне», но подчеркнул, что в случае неудачи у них осложнятся отношения с Трампом.

Ранее член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко заявил, что действующий президент США Джо Байден до ухода в отставку может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России.

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