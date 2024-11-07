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06:40, 7 ноября 2024Мир

Названа вероятность резких шагов Байдена против России до ухода в отставку

Яковенко: Байден может пойти на резкое обострение с Россией после победы Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден до ухода в отставку может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России. Об этом
РИА Новости рассказал член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко.

«Байден и его администрация еще остаются у власти, хотя и в традиционном положении "хромой утки". В декабре 2016 года Барак Обама в таком же положении пошел на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине», — объяснил эксперт.

Яковенко предположил, что Трамп еще до своей инаугурации займется внешними делами США, при этом он постарается оттеснить действующую администрацию от принятия решений.

Накануне журналистка Ксения Собчак высказала мнение, что после победы на выборах Трамп поставит «жесткий ультиматум» России по конфликту на Украине. Она призналась, что недоумевает, почему в России обрадованы таким исходом выборов. «Трамп непрост, и его "закончу войну за неделю" — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине», — считает она.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Трамп может приблизить мир на Украине благодаря своей непредсказуемости и желанию побеждать. Он отметил, что политик мог бы разработать сильную мирную инициативу.

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