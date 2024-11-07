Попавший в буран по дороге на Эльбрус Билан не стал благодарить своего спасителя

Жена спасшего Билана у горы мужчины сказала, что певец не отблагодарил ее мужа

Певец Дима Билан, который попал в снежный буран на высоте 2400 метров у горы Эльбрус, не поблагодарил своего спасителя. Об этом «Пятому каналу» рассказала жена водителя, который помог артисту выбраться.

По данным издания, местный житель по имени Тахир Кучменов отбуксировал автомобиль певца с водителем. Женщина поделилась, что артист не сказал слова благодарности ее мужу, а также пытался делать вид, что он другой человек. «К сожалению, нам не удалось с ним пообщаться, так как там не вариант был общаться. Там был очень сильный ветер, что даже друг друга мы не услышали», — отметила Мадина.

При этом водитель исполнителя повел себя иначе, добавила она. «Шофер, да, он поблагодарил. Конечно, он хотел моему мужу денег дать. Он обнял его, поблагодарил, сказал спасибо большое и уехал», — добавила собеседница издания, уточнив, что от денежного вознаграждения ее супруг отказался.

Местная жительница добавила, что в личном блоге музыкант показал ситуацию так, будто он справился со всем самостоятельно. При этом она подчеркнула, что не обижается на Билана.

Ранее сообщалось, что Дима Билан попал в снежный буран на высоте 2400 метров у горы Эльбрус.