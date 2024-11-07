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05:01, 7 ноября 2024Из жизни

Порномодель похвасталась отношениями с мужчиной старше нее на 34 года

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: The sun

Нова Хоторн из Австралии назвала положительные и отрицательные стороны романтических отношений с 63-летним мужчиной. Об этом пишет издание The Sun.

29-летняя порномодель познакомилась с Джеймсом в интернете. Он заваливал ее подарками и давал советы по развитию бизнеса. Мужчина был старше нее на 34 года, поэтому сначала она не думала ни о какой любви. Однако позднее ее мнение изменилось, и они вступили в серьезные отношения.

«Самое лучшее в том, чтобы встречаться с мужчиной постарше, это то, что он именно мужчина, а не мальчик», — объясняет порномодель. Она похвасталась тем, что Джеймс спокойный и мудрый. Он легко делится с Хоторн знаниями и наставляет ее. Это, по словам женщины, помогает ей чувствовать себя увереннее.

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Порномодель любит рисковать и пробовала заниматься подводным плаванием, каноэ и хайкингом. Джеймс из-за возраста не принимает в этом участия, но всегда вдохновляет ее на новые свершения. «Мы не чувствуем себя неуверенно из-за того, что не все делаем вместе, у нас есть своя жизнь и интересы, не связанные друг с другом», — говорит она.

Ранее 34-летняя женщина заявила, что если она расстанется со своим 77-летним женихом, то не будет заводить отношения с другими мужчинами. Она отметила, что осознает проблемы, связанные с возрастом своего партнера, в том числе ухудшение здоровья, но считает, что никто «не может соперничать с ним».

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