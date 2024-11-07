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07:13, 7 ноября 2024Бывший СССР

Порошенко перечислил красные линии для Зеленского и Трампа

Порошенко заявил о пяти красных линиях Украины для Зеленского и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал действующего главу государства Владимира Зеленского и одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа соблюдать пять красных линий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его утверждению, Киев не должен идти на компромисс по вопросам территорий и отмены антироссийских санкций. Кроме того, он потребовал не соглашаться на ограничение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Другими пунктами Порошенко назвал необходимость сохранения независимости Украины, а также важность вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что сформулированные им позиции есть не только у Украины, но и «у всего свободного мира».

В октябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине не остается иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. Он задался, вопросом, кто ответит за такие итоги конфликта, и предположил, что Зеленский уже подготовился к бегству на вертолете.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики во главе с Порошенко. Он добавил, что с приходом Зеленского к власти у Украины была возможность избежать конфликта.

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