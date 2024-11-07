Порошенко выдвинул Зеленскому и Трампу пять требований

Порошенко обозначил пять красных линий для Трампа и Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко выдвинул пять требований действующему главе государства Владимиру Зеленскому и победившему на президентских выборах в США республиканцу Дональду Трампу. Он перечислил их в своем Telegram-канале.

В частности, политик призвал власти Украины не соглашаться на компромиссы по вопросам территорий и отмены антироссийских санкций. Кроме того, он потребовал, чтобы Киев не позволял ограничивать украинскую армию. Порошенко также заявил о необходимости убедить Трампа в том, что Украина должна стать членом НАТО. «Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал он.

Ранее Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с Трампом. «Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — рассказал он.